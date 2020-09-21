Обрушение жилого дома в Индии, есть жертвы

По меньшей мере 8 человек погибли под руинами дома на западе Индии. Строение обрушилось в 4 утра по местному времени. Добровольцы успели спасти два десятка жильцов, однако под завалами могут оставаться еще около 25 человек. Причиной трагического инцидента стала ветхость здания. Владелец пренебрегал ремонтом и производил перепланировку многоэтажки без учета норм безопасности.