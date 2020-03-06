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Обрушение жилого дома в Карачи

Жилой дом рухнул в пакистанском Карачи. 11 человек погибли, десятки пострадали. Серьезно повреждены 2 соседних здания. Под завалами еще могут находиться люди. На месте ЧП работают бригады скорой помощи. Стало известно, что пятиэтажку в бедном районе Карачи построили незаконно. Там проживали 10 многодетных семей.

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