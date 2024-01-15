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ОБСЕ работает в интересах США - журналисты выяснили о финансировании Штатами "отдельных" программ

Инструмент в руках Запада для достижения конкретных задач - вот вся суть современной версии ОБСЕ. Журналисты RussiaToday выяснили, что в 2022году США произвели дополнительный взносв размере более 3 млн долларов в бюджет ОБСЕна связанные с Украиной программы.

Инициативы ориентированы на продвижение интересовВашингтона в этой стране и демонизацию России. Среди проектов, на которые потрачены американские деньги,- мероприятия по профилактике и реагированию на торговлю людьми в условиях кризиса, а также на акции по "публичному освещению серьезных нарушений прав человека" в Украине в результате конфликта с Россией.

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