Общее число зараженных коронавирусом выросло почти до 60 тысяч человек- это на 15 тысяч больше, чем днем ранее. Однако такие быстрые изменения в цифрах китайские эксперты объясняют новым методом диагностики: он будет способствовать более тщательному контролю за ситуацией.



