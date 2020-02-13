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Общее число зараженных коронавирусом выросло почти до 60 тысяч человек

Общее число зараженных коронавирусом выросло почти до 60 тысяч человек- это на 15 тысяч больше, чем днем ранее. Однако такие быстрые изменения в цифрах китайские эксперты объясняют новым методом диагностики: он будет способствовать более тщательному контролю за ситуацией.

Количество зараженных Covid-2019 на лайнере увеличилось

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заражены уже 218 человек

. Судно закрыто на карантин у берегов Японии. Изолированы 3 тысячи 700 граждан из 50 стран. Карантин на борту продлится до 19 февраля. Но по решению японских властей часть пассажиров - преимущественно преклонного возраста - завтра эвакуируют в более комфортабельные места.

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