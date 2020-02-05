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Общее количество вылеченных от коронавируса почти вдвое превышает количество умерших
КНР должна выиграть битву с коронавирусом в ближайшее время - такую уверенность выразили в китайском МИД. Слова подкрепили статистикой. Общее количество вылеченных (это почти тысяча человек) сейчас почти вдвое превышает количество умерших.
Эвакуированные из Китая 10 белорусов - в Тюмени
Тем временем в Тюмень сегодня прибыли два военных самолета с эвакуированными из Ухани на борту. Из зоны распространения вируса вывезли почти 150 человек. Большинство россияне, а также граждане стран СНГ. В их числе 10 белорусов. Всех поместили на двухнедельный карантин.
В Гонконге на карантине круизный лайнер
А в порту Гонконга на карантин отправлены почти две тысячи пассажиров с круизного лайнера. У 30 человек температура, кашель и боль в горле. Выходить на сушу всем находящимся на корабле категорически запрещено. Еще одно круизное судно Diamond Princess сейчас стоит на рейде Йокогамы. У 10 человек был подтвержден коронавирус. Всего на борту находятся около 3 тысяч 700 человек.
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