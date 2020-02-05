Общее количество вылеченных от коронавируса почти вдвое превышает количество умерших

КНР должна выиграть битву с коронавирусом в ближайшее время - такую уверенность выразили в китайском МИД. Слова подкрепили статистикой. Общее количество вылеченных (это почти тысяча человек) сейчас почти вдвое превышает количество умерших.





Эвакуированные из Китая 10 белорусов - в Тюмени

Тем временем в Тюмень сегодня прибыли два военных самолета с эвакуированными из Ухани на борту. Из зоны распространения вируса вывезли почти 150 человек. Большинство россияне, а также граждане стран СНГ. В их числе 10 белорусов. Всех поместили на двухнедельный карантин.

В Гонконге на карантине круизный лайнер