Общемировые военные расходы в 2019 г. превысили $1,8 трлн

Общемировой уровень расходов на оборону в 2019 году превысил триллион восемьсот миллиардов долларов. Об этом говорится в отчете информационно-аналитического издательского агентства Jane's. Результат во многом вызван ростом оборонных расходов стран Европы. Государствам Старого Света принадлежат 6 из 10 наиболее выросших в минувшем году оборонных бюджетов. В топ-5 стран с крупнейшими оборонными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Великобритания.



