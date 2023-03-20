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Общенациональные протесты, начавшиеся в ЮАР, напоминают гражданскую войну
В ЮАР началась общенациональная акция протеста, которая больше напоминает гражданскую войну. Местная оппозиционная партия экономической свободы объявила, что сегодня на улицы выйдут миллионы манифестантов и перестанут работать все предприятия.
В преддвериипротестов полиция начала массовые аресты активистов. Оппозиционеры началиприменять оружие. Власти мобилизуют национальную армию. Но обеспечить контрольне удается. В результате нападения на золотодобывающую шахту убиты 9 человек, двое ранены.