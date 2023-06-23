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Общенациональный протест фермеров продолжается в Молдове
В Молдове продолжается общенациональный протест фермеров. Накануне тракторы уже третий день подряд продолжали блокировать главный проспект Кишинева, а также все подъезды к центральной площади.
Крестьянская армия стягивалась к Кишиневу не один день. Возможно, именно в этой связи власти Молдовы запретили в понедельник главное оппозиционное движение - партию "Шор".
Судя по настроениям населения, правительство всерьез опасается, что бунт фермеров выльется в революцию. Крестьяне требуют выплатить им обещанные субсидии, а также запретить импорт и транзит через Молдову украинского зерна.
Полиция несет дежурство в усиленном режиме, но приказ применять силу пока не получала. Впрочем, разогнать тракторные колонны ей вряд ли будет под силу.
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