Общенациональный протест фермеров продолжается в Молдове

В Молдове продолжается общенациональный протест фермеров. Накануне тракторы уже третий день подряд продолжали блокировать главный проспект Кишинева, а также все подъезды к центральной площади.

Крестьянская армия стягивалась к Кишиневу не один день. Возможно, именно в этой связи власти Молдовы запретили в понедельник главное оппозиционное движение - партию "Шор".

Судя по настроениям населения, правительство всерьез опасается, что бунт фермеров выльется в революцию. Крестьяне требуют выплатить им обещанные субсидии, а также запретить импорт и транзит через Молдову украинского зерна.