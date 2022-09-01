Общественники против возможного возращения Галкина в Россию

"По материалам отчетов зарубежных некоммерческих неправительственных организаций, средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении РФ и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма", - говорится в документе, направленном генпрокурору.

Общественники также недовольны тем, что в День Государственного флага РФ на концерте в Варшаве артист вышел в сценическом костюме цветов украинского флага, а также выступают против его возможного возращенияв Россию вслед за супругой Аллой Пугачевой.

