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Общественники против возможного возращения Галкина в Россию

Общественники против возможного возращения Галкина в Россию

Общественная организация "Офицеры России" предложилаГенпрокуратуре проверить сбор Галкиным средств для украинских беженцев,сообщает РИА Новости.

"По материалам отчетов зарубежных некоммерческих неправительственных организаций, средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении РФ и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма", - говорится в документе, направленном генпрокурору.

Общественники также недовольны тем, что в День Государственного флага РФ на концерте в Варшаве артист вышел в сценическом костюме цветов украинского флага, а также выступают против его возможного возращенияв Россию вслед за супругой Аллой Пугачевой.

Фото: Борис Кудрявов

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