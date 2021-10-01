Общественные организации Беларуси и Калининградской области будут противостоять общим геополитическим угрозам

Мы давно к этому стремились. Спасибо им огромное, это их инициатива. Те планы, которые мы на сегодняшний день выстроили для дальнейшей нашей работы, будут для нас очень важны. Мы сегодня проговорили самые простые проекты. Это проекты работы с молодежью, обмен студенческими строительными отрядами, межвузовское сотрудничество. Памятные места, аллеи. Мы сегодня говорили с землей регионов-доноров. Мы будем продолжать работу, мы ее уже вели, по приведению в порядок могил предков жителей Калининграда на территории Беларуси. Калининград для нас не чужой регион. Большое количество белорусов после Великой Отечественной войны заселяли эту территорию.

Александр Шатько, зампредседателя РОО "Белая Русь"