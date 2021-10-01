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Общественные организации Беларуси и Калининградской области будут противостоять общим геополитическим угрозам
Общественные организации Беларуси и Калининградской области будут противостоять общим геополитическим угрозам и работать на укрепление братских связей народов нашей страны и России! "Белая Русь" и "Патриоты Беларуси" сегодня подписали совместную декларацию о сотрудничестве с общественной организацией "Русская община Калининградской области". "Западный регион России для белорусов - особый регион", - отметили наши активисты. И в условиях ее географической оторванности от остальной части России и стоящими общими геополитическими вызовами совместное дело поможет выстроить единый механизм работы с молодежью и еще больше укрепить международные связи.
Мы давно к этому стремились. Спасибо им огромное, это их инициатива. Те планы, которые мы на сегодняшний день выстроили для дальнейшей нашей работы, будут для нас очень важны. Мы сегодня проговорили самые простые проекты. Это проекты работы с молодежью, обмен студенческими строительными отрядами, межвузовское сотрудничество. Памятные места, аллеи. Мы сегодня говорили с землей регионов-доноров. Мы будем продолжать работу, мы ее уже вели, по приведению в порядок могил предков жителей Калининграда на территории Беларуси. Калининград для нас не чужой регион. Большое количество белорусов после Великой Отечественной войны заселяли эту территорию.
Первоначальное население Калининградской области исторически сформировано за счет населения всех 6 областей БССР и Центральной России. Постановление Совета министров РСФСР от 9 июля 1946 года четко прописывало, из каких областей должны переселиться в новый российский регион 12 тысяч семей. Из 12 тысяч 2,5 тысячи - это БССР. Это был только первый поток и первый документ. По сути, Калининградский регион можно назвать русско-белорусским домом, российско-белорусским домом.
"Народное единство" - такое название получила ассоциация белорусских и российских регионов-доноров, заселявших после войны Калининградскую область. В перспективе - создание российско-белорусского дома в западном регионе как дискуссионного клуба. Общественники отметили, что подписанная декларация поможет на системном уровне выработать единый механизм взаимодействия.
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