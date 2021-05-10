ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Общество Красного Креста Китая выделит $1 млн Индии для борьбы с коронавирусом

Общество Красного Креста Китая выделит $1 млн Индии для борьбы с коронавирусом

Согласно информации Министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии, число заразившихся коронавирусом в этой стране превысило 22 млн.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все