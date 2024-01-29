Обслуживала клиентов на русском языке - в Латвии завели дело против беженки из Украины

В Латвии завели дело против беженки из Украины за обслуживание клиентов пиццерии на русском языке, сообщает БЕЛТА со ссылкой наинтернет-портал "Страна.ua".

Сообщается, что работодатель беженки также обеспокоен возможным наказанием, хотя закон позволяет принимать на работу украинцев даже без знания государственного языка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей.

В публикации говорится, что Екатерина Мефтода переехала из Украины в Латвию, где устроилась работать в пиццерию. Через несколько месяцев к ней на работу пришел инспектор Центра государственного языка, поскольку поступила жалоба, что клиентов здесь обслуживают на русском языке.

Первый визит завершился переговорами, но на прошлой неделе инспектор приехал снова после получения жалобы. Вскоре после этого в отношении украинской беженки было возбуждено дело об административном правонарушении.