Обстановка на польско-украинской границе накалена до предела

Всего три часа длилась голодовка, объявленная накануне вечером украинскими дальнобойщиками, которые застряли на въезде в ЕС. Польская сторона обещала пропускать по 7 фур в час вместо одной, как планировала ранее. А гуманитарные и военные грузы должны двигаться вне очереди. Украинцы, впрочем, пригрозили вновь объявить головку, если поляки обманут.

Обстановка накануне накалилась до предела. Чтобы не допустить стычек между водителями, в дело вмешалась полиция, которая перегородила путь украинцев к протестующим. Между тем с польской стороны был заблокирован еще один КПП "Краковец-Корчова".



К акции присоединились и словацкие перевозчики. Начали с пограничного перехода "Вишне-Немецке" - "Ужгород", где уже собрались сотни грузовиков.