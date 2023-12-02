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Обстановка на польско-украинской границе накалена до предела

Всего три часа длилась голодовка, объявленная накануне вечером украинскими дальнобойщиками, которые застряли на въезде в ЕС. Польская сторона обещала пропускать по 7 фур в час вместо одной, как планировала ранее. А гуманитарные и военные грузы должны двигаться вне очереди. Украинцы, впрочем, пригрозили вновь объявить головку, если поляки обманут.

Обстановка накануне накалилась до предела. Чтобы не допустить стычек между водителями, в дело вмешалась полиция, которая перегородила путь украинцев к протестующим. Между тем с польской стороны был заблокирован еще один КПП "Краковец-Корчова".

К акции присоединились и словацкие перевозчики. Начали с пограничного перехода "Вишне-Немецке" - "Ужгород", где уже собрались сотни грузовиков.

Спустя почти месяц к поиску разрешения приграничного кризиса наконец приступила официальная Варшава. Моравецкий заявил, что обратится в Брюссель с призывом вернутьдля украинских перевозчиков необходимость получатьразрешение для въезда в Европу.

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