Обстановка в Казахстане стабилизируется - на всей территории отменят режим ЧП и комендантский час

Уже в полночь на всей территории Казахстана, включая наиболее пострадавший от беспорядков Алматы, завершится действие режима чрезвычайного положения и комендантский час. Благодаря слаженной помощи государств ОДКБ удалось предотвратить разгул беззакония и мародерств. В отношении причастных к недавним беспорядкам в стране заведено 695 уголовных дел, 780 человек задержаны, 44 дела представляют собой расследование по фактам терроризма.

Сегодня Кабинет министров Казахстана принял неотложный план по стабилизации ситуации в стране. Планируется оказать помощь пострадавшим гражданам, а также поддержать те компании, которые в результате недавних событий понесли наиболее значительные убытки. Для того чтобы деловая жизнь оживилась, временно приостановлены налоговые и таможенные проверки. Это позволит предприятиям вернуться к нормальному режиму работы.