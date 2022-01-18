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Обстановка в Казахстане стабилизируется - на всей территории отменят режим ЧП и комендантский час
Уже в полночь на всей территории Казахстана, включая наиболее пострадавший от беспорядков Алматы, завершится действие режима чрезвычайного положения и комендантский час. Благодаря слаженной помощи государств ОДКБ удалось предотвратить разгул беззакония и мародерств. В отношении причастных к недавним беспорядкам в стране заведено 695 уголовных дел, 780 человек задержаны, 44 дела представляют собой расследование по фактам терроризма.
Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
Сегодня Кабинет министров Казахстана принял неотложный план по стабилизации ситуации в стране. Планируется оказать помощь пострадавшим гражданам, а также поддержать те компании, которые в результате недавних событий понесли наиболее значительные убытки. Для того чтобы деловая жизнь оживилась, временно приостановлены налоговые и таможенные проверки. Это позволит предприятиям вернуться к нормальному режиму работы.
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