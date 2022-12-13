Обстановка в Косове остается напряженной

Сотни протестующих вышли на улицы Белграда в поддержку сербов, проживающих в Косове и Метохии. Митингующие сожгли косовский флаг, скандируя лозунги против НАТО. Президент Сербии Вучич накануне созвал срочное заседание Совета нацбезопасности для разрешения ситуации, накалившейся после того, как косовские власти ввели силы полицейского спецназа врайоны, населенные сербами. Своего спецпредставителя для содействия в снижении напряженности в регионе направил Евросоюз.