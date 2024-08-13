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Обстановка в Курской области находится под контролем Вооруженных сил России
Обстановка в зоне обострения ситуации в Курской области находится под контролем Вооруженных силРоссии. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Апты Алаудинов уточнил, что большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта, сейчас идет зачистка населенных пунктов. По его словам, ВСУ на Курском направлении несут большие потери как в личном составе, так и технике. Так, на одном участке Курского направления за двое суток ВС РФ уничтожили 45 единиц военной техники ВСУ.
Алаудинов также заявил, что разработкой украинской операции под Курском руководил американский генералитет, и указал на привлечение большого числа иностранных наемников. "В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО, то есть они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать. И большое количество иностранных наемников. Вполне может быть, что и сами специалисты вооруженных сил этих стран", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое.
Фото: ТАСС
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