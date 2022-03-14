Ракетный удар по центру Донецка.



Погибли 17 человек, 28 ранены, среди жертв есть дети

ВСУ выпустили по городу ракету "Точка-У" с запрещенным кассетным зарядом. Ее удалось сбить. Сгорело множество автомобилей, рядом автобус, в котором было много людей. На этой улице всегда оживленно, здесь множество магазинов, рядом банк.