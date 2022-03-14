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Ракетный удар по центру Донецка: погибли 17 человек, среди жертв есть дети
Факт
Ракетный удар по центру Донецка.
Погибли 17 человек, 28 ранены, среди жертв есть дети
ВСУ выпустили по городу ракету "Точка-У" с запрещенным кассетным зарядом. Ее удалось сбить. Сгорело множество автомобилей, рядом автобус, в котором было много людей. На этой улице всегда оживленно, здесь множество магазинов, рядом банк.
По данным ДНР, ракета была нацелена на Дом правительства. Если бы ее не сбили прежде, взрыв уничтожил бы все живое в радиусе 500 метров.
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