Обстрел Донецка - как подают информацию в западных СМИ

Как обстрел Донецка преподносят европейские рупоры демократии и свободы слова. С легкого пера немецких журналистов виновником обстрелов Майского рынка в Донецке стали не украинские военные, а… российские.

Цинизм и двуличие западной прессы. Стоит вспомнить информацию об обстреле роддома в Мариуполе, когда никто из немецких журналистов даже не допускал мысли о том, что фотографии из обстрелянного здания могут быть постановочными. Зато сейчас фейковую повестку отрабатывают сполна.