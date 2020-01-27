Обстрел посольства США в Багдаде: есть раненые

При атаке на американское посольство в Багдаде погиб один человек. Ракетный обстрел диппредставительства произошел накануне вечером в хорошо укрепленной "зеленой зоне". Это уже второе нападение на посольство за неделю. В Госдепе США призвали Ирак выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов. Ситуация в регионе резко обострилась в последние недели - после ликвидации американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани недалеко от Багдада. В Ираке не прекращаются протесты с требованием вывести из страны иностранные войска.