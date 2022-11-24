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Обстрел Запорожской АЭС в ООН назвали вопиющим

Обстрел Запорожской АЭС в ООН назвали вопиющим

Обстрел Запорожской АЭС является вопиющим, а военные события вокруг станции должны прекратиться. Об этом пишет БелТА со ссылкой на замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

По ее словам, агентство по-прежнему глубоко обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что электростанция потеряла доступ к внешнему электричеству и использует дизельные генераторы для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности.

Фото:ТАСС

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