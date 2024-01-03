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Обстрелы Белгорода - один человек погиб, 11 пострадали

Российский Белгород вновь подвергся обстрелам. Сбито 9 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

2 января Вооруженные силы Украины выпустили по городу около двух десятков снарядов. Один человек погиб, 11 пострадали. Разрушения зафиксированы в 53 частных домах, в шести квартирах многоквартирных домов. Повреждены 37 автомобилей и один автобус.

30 декабря в результате ракетного обстрела центра Белгорода погибли 25 человек, в том числе пятеро детей.

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