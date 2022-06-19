Обстрелы Донбасса - более 400 снарядов за день

Массированные обстрелы Донбасса не прекращаются больше недели. Только 18 июня украинская армия выпустила по территории ДНР более 400 снарядов. Есть погибшие и раненые. Украинские боевики - иначе их и не назовешь - пытаются любыми способами запугать жителей освобожденных территорий, но насильно мил не будешь.



Мариуполь и Азовсталь тому доказательство: как бы засевшие там боевики ни пытались запугать людей и взять город под свое управление, правда оказалась на стороне справедливости. Ксения Лебедева своими глазами увидела результат работы армии Украины и нацбатальона "Азов". Донбасс сейчас глазами нашего корреспондента.



Буквально вчера знак "Мариуполь" перекрасили в цвета российского флага. Очень знаменательно, потому что на этом месте мы в День России. И сейчас расскажу, что происходит в самом городе.



Вот так сейчас выглядят улицы Мариуполя. Высотки с выжженными глазницами, руины жилых кварталов и люди, которые не смогли уехать. Для территорий, которые затронули военные действия, это нормально.



Здание филармонии в Мариуполе - это одно из тех зданий, которое осталось цело. Поэтому сегодня сюда переезжает труппа Мариупольского театра.



Люди не хотят покидать обжитые места, как птицы свои гнезда.



Возможность была, люди уезжали, у нас не было желания никуда ехать, потому что мы были дома. Я всегда говорю, что дома и стены помогают. Поэтому мы приняли такое решение, что если нам суждено, то суждено. Если не суждено, значит, не суждено. Лариса Колесник, актриса, режиссер Мариупольского драматического театра



Лариса Колесник - актриса и режиссер Мариупольского театра. Сегодня ее родная труппа вынуждена сменить место прописки - здание драмтеатра сровняли с землей. У Ларисы 9-летний сын. Удивительно, как мать оберегает ребенка от войны, даже эту ситуацию переводит в детскую игру.







Просто не хотелось создавать панику. Мы играли в игру "Кальмар", в которую играют сейчас дети. Т. е. для нас это было проще, и для ребенка как бы тоже проще было это все пережить. Нам тяжело было очень, психологически очень тяжело. И морально, и физически тяжело. Т. е. я никому такого не желаю. Лариса Колесник, актриса, режиссер Мариупольского драматического театра



Сейчас театр - как пример возрождения и желания жить. Готовятся к открытию сезона. Водевиль уже 10 сентября.



Теперь мы собираемся это все делать на русском языке. Раньше это было на украинском. Естественно, нас просто принуждали. Мы ничего не выпускали на русском. Это категорически было запрещено. Мы общались друг с другом, и нам запрещали говорить на русском языке. И это подтвердит каждый. Сложно было это все 8 лет. Не знаю, как мы это выдержали. - У людей разное отношение к спецоперации, которая проходит. Ваше как непосредственного участника, непосредственной, скажем, жертвы событий? Нелли Искакова, заведующая труппой Мариупольского драматического театра



- Наверное, она была жесткая - во-первых. И мы рассчитывали, что она будет более короткой. Она была немного все-таки длинновата. Эта месяца полтора, наверное, два.



- Вы рады, что это произошло?

- Конечно, конечно! Мы все равно рады, честно говоря.





Единственная задача сейчас, так как мы остались в этом городе вместе с нашими зрителями, которые любили нас, которые приходили к нам, дарили цветы. И я думаю, что это хорошо, что мы их не бросили. Мы остаемся здесь. Мы будем что-то творить, что-то придумывать. Они будут опять-таки к нам ходить на спектакли, радоваться, смеяться. Потому что на данный момент это главное, что мы должны сделать все то, чтобы они забыли весь этот ужас. Сергей Мусиенко, актер, мастер сцены Мариупольского драматического театра



Мариуполь расположен на берегу Азовского моря. Летом это шикарная курортная зона. Люди хотят отдыхать, купаться. Да и туристический сезон пора открыть - время зарабатывать, в том числе на восстановление. Поэтому сейчас Черноморский флот проводит работы по разминированию.



В данный момент нам покажут, как происходит разминирование. Там сейчас водный транспортер трала будет задевать флажки мин, после чего будет происходить взрыв. Буквально пару минут - и территория, которую он очистил, будет пригодна и безопасна для жителей Мариуполя и для отдыхающих.



Журналисты, которые присутствовали во время процесса, были шокированы соленой волной, которая всех накрыла.



Обычно задача противодесантной мины, как ее называют, ПДМ 1 - это взорвать плавсредства. Поэтому осколки не разлетаются на большие расстояния, но в нашем случае во время демонстрации осколок пролетел примерно 150 метров и вот такой сюрприз оставил для хозяина автомобиля.



Пока же можно наблюдать, как желающие окунуться в уже мирную жизнь занимают шезлонги на пляже Белосарайской косы. Только на берегу цифра пугает: разминировали порядка 12 тысяч единиц различных снарядов.



По разминированию акватория порта Мариуполь и всех подходных каналов силами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота была проведена колоссальная работа в этих условиях, сокращенные сроки по разминированию порта и подходных каналов. Павел Швацкий, директор администрации морского порта "Мариуполь"



Но Азовское море в Мариуполе - это не только отдых, это еще и работа в порту. До военных действий работали порядка 3,5 тысячи сотрудников, сейчас пока 630. Однако здесь не спят - набирают обороты.







Порт очень большой, хозяйство у него современное, и он готов. В лучшие времена он делал 17 миллионов тонн переработки. В прошлом году украинская сторона сделала 7 миллионов. Но по потенциалу он может и 30 миллионов. Т. е. это порт самый лучший и самый оснащенный на Азовском море. Но его можно сравнить и даже с Новороссийским портом - это самый большой хаб в южном регионе. Павел Швацкий, директор администрации морского порта "Мариуполь"



Директор говорит, что порт, если брать по технике и инфраструктуре, пострадал примерно на 20 %, а вот здания и сооружения, в которых размещались бытовые комплексы, администрация - разрушения составили прядка 70 %. А вот на Азовстали, крупнейшем предприятии Мариуполя, ситуация противоположная - его восстанавливать не будут. Причина - власти Украины возвели его с экологическими нарушениями.



21-22 апреля "азовцы" обманным путем начали завлекать жителей Мариуполя и соседних деревень на территорию Азовстали, говоря о том, что здесь будет безопасно. Именно здесь они смогут укрыться от бомбежек и обстрелов. Но в этом случае люди стали просто заложниками ситуации, когда их не выпускали уехать из города, и покинуть Азовсталь для них стало невозможным.



- Я так понимаю, что вы один из тех, кто присутствовал, когда выводили пленных. Вот расскажите о том, как это происходило.



- Представителю командования украинских националистов и ВСУ было предложено неоднократно сложить оружие, отказаться от бессмысленного сопротивления, сохранить свои жизни и жизни своих подчиненных. Им обещали как минимум оказание всей необходимой медицинской помощи, а также обеспечение прав в соответствии с действующим законодательством ДНР и международным гуманитарным правом. Украинские националисты, которые захотели сдаться, сложили оружие. Их вывод происходил организованно. Более двух тысяч человек были выведены с территории технологического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, где мы сейчас непосредственно и находимся.



- Как они себя вели, когда выходили? О чем говорили? Что спрашивали? Было ли такое?



- Эмоционально они были подавлены. Они поняли, что киевские власти, в том числе товарищ Зеленский, бросили их. Они неоднократно обращались за помощью к своему командованию, находящемуся в Киеве, а также к международному сообществу поддержать их и дать возможность покинуть территорию комбината с оружием в руках. Изначально им были выставлены условия, единственное условие сохранения их жизни - это сложить оружие и отказаться от сопротивления.



- Среди тех, кто вышел, были ли иностранные наемники?



- Да, среди вышедших были иностранные наемники, которые владели несколькими иностранными языками. Сейчас устанавливается их гражданство, соответствующие ведомства делают запросы в Министерство иностранных дел других стран.



Не вся территория Азовстали еще безопасна. Журналистов останавливает оградительная лента, и прямо за ней вы можете увидеть еще неразорвавшийся снаряд.



Мое самое твердое убеждение состоит в том, что я знаю, что мое правительство поставляет оружие, чтобы вызвать большую часть этих разрушений. И мое правительство имеет очень долгую историю поставок оружия очень плохим группам людей: экстремистам, фашистам, террористам. И между ними нет никакой разницы. Джон Марк Дуган, блогер (США)



Передвигаясь по Азовстали, нам постоянно напоминают о том, что нужно быть внимательными, смотреть под ноги. И вот одно из напоминаний - это еще неразорвавшаяся граната.



Таких предметов множество на территории Азовстали, а это 11 квадратных километров.



Вот такими коридорами между собой были связаны все заводы Азовстали. В мирное время здесь просто лежали все коммуникации, а вот в военное их использовали для связи между собой нацбатальоны.



Была заминирована дверь, т. е. срабатывала на открытие. При открывании двери шел разрыв цепи и замыкание электрозвуковой цепи. Фугас один был установлен здесь, взрывная волна, соответственно, осколки были направлены вертикально вниз, второй заряд находился в галерее направленного действия сектора на дверной проем. То бишь, при открывании двери одновременно срабатывало два фугаса направленного действия.



С этой позиции работала снайперская пара и группа прикрытия. Для этого они подготовили стену, вернее, вот то, что от нее осталось. Эта позиция была достаточно удобна для стрелков. Потому что уже с 15 метров она не просматривалась.

