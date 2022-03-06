Обстрелы Донбасса не прекращаются

К ситуации в Украине. 26 погибших мирных жителей и более 120 раненых, в их числе - дети. Таковы последствия обстрелов со стороны украинских войск в ДНР за последние 17 дней. Повреждены около 530 жилых домов и 210 объектов гражданской инфраструктуры, сообщает представительство республики. Сегодня в 7:30 представители ВСУ также выпустили 7 мин калибром 120 мм по населенному пункту Веселое. Информации о пострадавших пока не поступало.

За 7 с лишним лет Европейский суд по правам человека не удовлетворил ни одну жалобу жителей Донбасса. Об этом сообщил член правления общественной организации "Справедливая защита" Сергей Ефремов. Правозащитник из Донецка отметил, что в европейский суд за это время было подано 5 588 жалоб и исков в связи с обстрелами, ранениями и разрушениями. Однако ни одного решения по ним принято не было.