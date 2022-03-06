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Обстрелы Донбасса не прекращаются
К ситуации в Украине. 26 погибших мирных жителей и более 120 раненых, в их числе - дети. Таковы последствия обстрелов со стороны украинских войск в ДНР за последние 17 дней. Повреждены около 530 жилых домов и 210 объектов гражданской инфраструктуры, сообщает представительство республики. Сегодня в 7:30 представители ВСУ также выпустили 7 мин калибром 120 мм по населенному пункту Веселое. Информации о пострадавших пока не поступало.
За 7 с лишним лет Европейский суд по правам человека не удовлетворил ни одну жалобу жителей Донбасса. Об этом сообщил член правления общественной организации "Справедливая защита" Сергей Ефремов. Правозащитник из Донецка отметил, что в европейский суд за это время было подано 5 588 жалоб и исков в связи с обстрелами, ранениями и разрушениями. Однако ни одного решения по ним принято не было.
В Сети активно распространяются кадры того, как украинская элита покидает страну, проезжая границу вне очереди. Содействуют сливкам общества вооруженные сотрудники полиции. У простых украинцев такое поведение вызывает, мягко говоря, недовольство.
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