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Обстрелы сектора Газа возобновились, продолжаются атаки и по Израилю
Кабинет министров Израиля принял решение о прекращении всех контактов с сектором Газа, включая финансирование через Палестинскую национальную администрацию и отмену возможности для жителей анклава работать в еврейском государстве.
Сегодня через КПП "Рафах" сможет выехать 621 человек, среди которых лица с двойным гражданством. Накануне через контрольно-пропускной пункт проехали 102 машины с гуманитарной помощью от египетского Красного Полумесяца. Десятки раненых проходят осмотр на границе, азатем их распределяют по больницам Египта. В самой Газе могут оказать помощь лишь 5 тысячам раненых из более чем 30. Ранее издание "Дейли Мейл" сообщило, что беременные женщины вынуждены рожать посредством кесарева сечения без анестезии из-за постоянных бомбардировок. Хирургические операции проводятся при свете телефонных фонариков.
У нас острая нехватка медицинских принадлежностей: от ниток до игл и лекарств, которые могут нам понадобиться во время родов.
По словам представителя Красного Креста, здравоохранение в регионе балансирует на грани полного коллапса из-за катастрофической нехватки топлива и энергии. Младенцы в кувезах могут в любой момент погибнуть без электричества. Вода и продукты в дефиците. Из-за гуманитарной катастрофы в Газе даже Вашингтон призвал Израиль сократить число ударов по южным районам анклава, сообщило издание "Таймс оф Израел". В ЦАХАЛ ответили, что могут наносить удары по ХАМАС в любой точке сектора.
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