Обстрелы сектора Газа возобновились, продолжаются атаки и по Израилю

Кабинет министров Израиля принял решение о прекращении всех контактов с сектором Газа, включая финансирование через Палестинскую национальную администрацию и отмену возможности для жителей анклава работать в еврейском государстве.

Сегодня через КПП "Рафах" сможет выехать 621 человек, среди которых лица с двойным гражданством. Накануне через контрольно-пропускной пункт проехали 102 машины с гуманитарной помощью от египетского Красного Полумесяца. Десятки раненых проходят осмотр на границе, азатем их распределяют по больницам Египта. В самой Газе могут оказать помощь лишь 5 тысячам раненых из более чем 30. Ранее издание "Дейли Мейл" сообщило, что беременные женщины вынуждены рожать посредством кесарева сечения без анестезии из-за постоянных бомбардировок. Хирургические операции проводятся при свете телефонных фонариков.





У нас острая нехватка медицинских принадлежностей: от ниток до игл и лекарств, которые могут нам понадобиться во время родов. Алаа Сулейман аль-Рукаб, акушерка