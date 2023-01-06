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Обстрелы продолжаются - Украина не соблюдает рождественское перемирие
Украина не соблюдает предложенное российской стороной перемирие. Сегодня после полудня зафиксированы многократные обстрелы Донецка и Ясиноватой. Причем речь идет именно о нанесении ударов по мирным населенным пунктам, также украинцами ведутся обстрелы мест расположения российских войск. Тем не менее Москва пока не отзывает объявленное ею перемирие. Как известно, прекращение огня на период рождественских праздников было предложено накануне Патриархом Кириллом и поддержано президентом Путиным. Практически сразу же эта идея была отвергнута Владимиром Зеленским и американским Госдепом, и, судя по синхронности, отвергнута по согласованию. По поводу невозможности перемирия высказалась также глава немецкого МИД. А руководитель НАТО Столтенберг сформулировал свою мысль просто: "Оружие есть инструмент мира".
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