Обстрелы Йемена продолжаются

Центральное командование США сообщило о новом ударе по ракетным установкам хуситов. Заявлено, что они были нацелены на южную часть Красного моря.

В ведомстве утверждают, что удары сделают международные воды безопасными и надежными для американских кораблей и торговых судов, хотя пока военная эскалация привела только к усложнению глобального судоходства, а в перспективе грозит удорожанием товаров и продовольствия, которые доставляют по морю.