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Обсуждение передачи Украине самолетов или просто заслушивание доклада об успехах ВСУ - чего ждать Киеву от очередного "Рамштайна"
Итоги саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил неделю назад, все-таки не устроили Киев. Выяснилось, что там дорогих подарков Украине больше не будет. Поэтому сегодня, как сообщил министр обороны страны, пройдет встреча стран - участниц группы "Рамштайн", в ходе которой обсудят возможность передачи Киеву новой военной техники, в том числе самолетов.
Но вряд ли к заседанию у партнеров Киева появились новые запасы оружия для ВСУ. Скорее всего, от украинцев потребуют доклада об успехах наступления и спросят отчет об эффективности использования прежних поставок. И вопрос передачи Украине истребителей вновь подвис: США уже даже начинают обучать летчиков, а вот передавать Киеву F-16 ни Вашингтон, ни его союзники не собираются.
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