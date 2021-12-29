3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Обсуждение поправок в Конституцию Иордании завершилось дракой в парламенте
Дракой завершилось по-настоящему жаркое обсуждение в парламенте Иордании. Кулаками и криком депутаты защищали свое мнение насчет поправок в Конституцию. Не смутила избранников народа даже онлайн-трансляция - все происходящее мог увидеть любой желающий в прямом эфире.
Камнем преткновения стало предложение о внесении термина "иорданские женщины" в статью, посвященную правам и обязанностям жителей королевства. Некоторые увидели в инициативе дискриминацию по половому признаку. Защитники, в свою очередь, утверждали, что термин нужен лишь для создания "лингвистического равенства".
Другие международные новости:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все