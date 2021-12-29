Обсуждение поправок в Конституцию Иордании завершилось дракой в парламенте

Дракой завершилось по-настоящему жаркое обсуждение в парламенте Иордании. Кулаками и криком депутаты защищали свое мнение насчет поправок в Конституцию. Не смутила избранников народа даже онлайн-трансляция - все происходящее мог увидеть любой желающий в прямом эфире.



Камнем преткновения стало предложение о внесении термина "иорданские женщины" в статью, посвященную правам и обязанностям жителей королевства. Некоторые увидели в инициативе дискриминацию по половому признаку. Защитники, в свою очередь, утверждали, что термин нужен лишь для создания "лингвистического равенства".