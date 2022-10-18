Обученные США африканские военные с 2015 года устроили пять переворотов в Африке

Африканские военные, участвовавшие в американских учениях, устроили пять переворотов с 2015 года в нескольких странах континента, США отрицают свою ответственность за произошедшее, сообщает ТАСС.

По данным журнала, организовавшие перевороты западноафриканские офицеры участвовали в международных антитеррористических учениях Flintlock, проводившихся США. "Проводящиеся Командованием специальных операций в Африке (SOCAFRICA) учения Flintlock, возможно, и не являются инкубатором мятежей, но недавние путчисты были одними из самых известных их участников. Офицеры, принявшие участие всего в двух учениях Flintlock, совершили пять переворотов с 2015 года", - пишет издание.

Так, буркинийский военный Жильбер Дьендере проходил обучение у американцев в 2010 году, а в 2015 году устроил переворот в Буркина-Фасо. Вместе с ним в учениях участвовал подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который сверг власти Буркина-Фасо в январе этого года. Во главе страны он продержался до конца сентября, когда его свергла группа военных под руководством Ибрагима Траоре. Издание пишет, что африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) не знает, участвовал ли Траоре в организованных США учениях. "Захват власти военным путем не соотносится с обучением и образованием, предоставляемым США", - сказала журналу представитель командования Келли Калахан.

Кроме буркинийских военных перевороты устраивали и другие западноафриканские военные, прошедшие американскую подготовку. Среди них полковник Мамади Думбуя, ставший президентом Гвинеи в 2021 году в результате мятежа, и полковник Ассими Гоита, захвативший власть в Мали в том же году. Как заявил изданию командующий сил SOCAFRICA Милтон Сэндс, США не несут ответственности за недовольства в африканских странах, которые приводят к переворотам. По его словам, здесь стоит говорить о том, что население африканских государств в ряде случаев недовольно поддерживаемыми США лидерами и их политикой.