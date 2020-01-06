3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Обуздать Трампа попытаются в конгрессе США
Ограничить военные полномочия Дональда Трампа попытаются в Палате представителей. Об этом сообщила их спикер Нэнси Пелоси. Резолюцию рассмотрят на этой неделе. Таким образом конгресс попытается удержать президента США от дальнейших военных действий, направленных на Иран. Страны продолжают обмениваться угрозами. Иран вчера полностью отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и пригрозил США местью за смерть генерала Сулеймани. Трамп в ответ разразился целой серией твиттов с угрозами.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов