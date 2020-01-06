Обуздать Трампа попытаются в конгрессе США

Ограничить военные полномочия Дональда Трампа попытаются в Палате представителей. Об этом сообщила их спикер Нэнси Пелоси. Резолюцию рассмотрят на этой неделе. Таким образом конгресс попытается удержать президента США от дальнейших военных действий, направленных на Иран. Страны продолжают обмениваться угрозами. Иран вчера полностью отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и пригрозил США местью за смерть генерала Сулеймани. Трамп в ответ разразился целой серией твиттов с угрозами.