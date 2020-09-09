Обвал акций Tesla: Илон Маск потерял более $14 млрд

Акции компании Илона Маска лихорадит. За несколько дней ценные бумаги Tesla упали более чем на 21 %. Еще в начале месяца акции продавались 498 долларов за штуку. А сейчас на закрытии фондовой биржи Нью-Йорка они стоили чуть более 330. На разнице Маск потерял порядка 14 миллиардов долларов и две строчки в рейтинге богатейших людей планеты, опустившись на 7-е место. Аналитики объясняют падение тем, что Tesla не удалось попасть на минувшей неделе в индекс крупнейших предприятий на американском рынке.