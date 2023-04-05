Обвинения против Трампа могут открыть ящик Пандоры?

Мировые СМИ активно отрабатывают тему суда над экс-президентом США. На обложках - фото Дональда в суде под арестом. Все это продолжение демократической клоунады и тотальной зачистки политического поля перед выборами.

После разбирательств Трамп отправился во Флориду. А вот отдуваться на неудобные вопросы пришлось пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее спросили, Байден, будучи юристом, неужели он не обеспокоен тем фактом, что обвинение, которое местный прокурор выдвинул против бывшего президента, может открыть ящик Пандоры? Создать прецедент? Что однажды другие местные прокуроры, которым не нравится бывший президент Байден, смогут и ему тоже предъявить обвинения?

"Так, с этого момента не комментирую", - отреагировала Карин Жан-Пьер.