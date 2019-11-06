ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Обвиняется в госизмене и хищении денег: против мэра Киева возбуждено уголовное дело

В отношении Виталия Кличко возбуждено уголовное дело. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет мэра Киева и двух его заместителей в госизмене и хищении денег. Ранее депутаты Киевского городского совета заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. Также его подозревают в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все