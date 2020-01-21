Объявлен новый состав правительства России

Буквально час назад новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил Владимиру Путину новый состав правительства. По словам президента, он получился очень сбалансированном. Теперь у премьер-министра будет 9 заместителей. Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов. Что касается нового состава Кабмина. 12 министров прежнего правительства сохранили свои посты. Среди них министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Министром финансов остался Антон Силуанов, министром внутренних дел - Владимир Колокольцев.



Первое заседание правительства Михаил Мишустин провел сразу после встречи с Владимиром Путиным.



