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Объявлены номинанты на "Оскар-2020"
Сегодня стали известны все номинанты на главную кинопремию "Оскар" 2020 года.
За заветную статуэтку они будут бороться в 24 номинациях. Финальное голосование пройдет с 30 января по 4 февраля.
Самыми вероятными претендентами на победу в категории "лучший фильм" называют драму "Ирландец" Мартина Скорсезе и триллер "Джокер" Тодда Филлипса. Поклонники большого кино делают ставки. Торжественная церемония награждения состоится 9 февраля в театре "Долби" в Голливуде. И уже во второй раз без ведущего.
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