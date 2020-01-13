Объявлены номинанты на "Оскар-2020"

Сегодня стали известны все номинанты на главную кинопремию "Оскар" 2020 года.



За заветную статуэтку они будут бороться в 24 номинациях. Финальное голосование пройдет с 30 января по 4 февраля.



Самыми вероятными претендентами на победу в категории "лучший фильм" называют драму "Ирландец" Мартина Скорсезе и триллер "Джокер" Тодда Филлипса. Поклонники большого кино делают ставки. Торжественная церемония награждения состоится 9 февраля в театре "Долби" в Голливуде. И уже во второй раз без ведущего.



