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"Обязательная прививка - это терроризм и диктатура" - греческие врачи выступают против обязательной вакцинации от коронавируса
Более 3 сотен медиков вышли на акцию протеста у здания Министерства здравоохранения в Афинах. Люди в белых халатах выступили против обязательной вакцинации от COVID-19. Протестующие несли транспаранты и скандировали лозунг: "Обязательная прививка - это терроризм и диктатура". По сообщениям самих демонстрантов, они не против вакцинации, но принуждать их власти не имеют права. Врачи, отказавшиеся получить хотя бы одну дозу препарата, не будут допущены к работе. По информации профсоюза, примерно 10 % медицинских работников не получили первую инъекцию.
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