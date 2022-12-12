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Обыск прошел в здании Европарламента
Бельгийская полиция провела12 декабря обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре, приведшего к аресту заместителя главы ЕП Евы Кайли и еще трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылками наAgence France-Presse и на бельгийскую федеральную прокуратуру.
По ее информации, это уже двадцатый обыск за четыре дня в рамках дела о подозрении в выплате крупных денежных сумм третьим лицам, способным оказывать влияние на решения Европейского парламента.
9 декабря стало известно, что бельгийская полиция задержала заместителя главы Европарламента Еву Кайли и еще трех человек по делу о коррупции, связанному с нынешним чемпионатом мира по футболу.
Ранее газета France Soir информировала, что стражи порядка провели 14 обысков в различных коммунах Брюсселя. Правоохранители считают, что коррумпированные чиновники ЕС распространяли в Брюсселе позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, в частности замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Генеральная прокуратура Бельгии распространила заявление, в котором подтвердила информацию о проведении в пятницу операции по противодействию коррупции, связанной с одной из стран Ближнего Востока, но оставила без комментариев всю остальную информацию газеты, в том числе о связи расследования с ЧМ-2022. Прокуратура также подтвердила арест четырех человек итальянского происхождения, не раскрывая их имен.
Расследование продолжается, и многие европейские наблюдатели не исключают, что в Брюсселе могут еще произойти новые аресты по этому делу.
Фото: pixabay.com
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