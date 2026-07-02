Сразу в четырех странах Евросоюза прошли обыски в офисах правых партий: речь идет о таких организациях, как французское "Национальное объединение", итальянская "Лига" и немецкая "Альтернатива для Германии".

Расследуются подозрения в хищении средств, якобы совершенном депутатами фракции "Идентичность и демократия" - такая структура существовала в Европарламенте до позапрошлого года.

Речь идет о найме помощников: евродепутаты имеют право их содержать за счет бюджета ЕС, хотя фактически эти люди работают в партийных интересах. Именно по такому обвинению была осуждена лидер французских правых Марин Ле Пен: ее апелляцию рассмотрят на будущей неделе, и она рискует надолго отправиться в тюрьму.

Использование помощников евродепутатов для партийных нужд - это общая практика, но власти ЕС, похоже, решили поиграть в избирательное правосудие. Оно действительно избирательное: суд занимается исключительно правыми, поскольку на носу - выборы.



Обыски и суды вполне могут лишить популярных кандидатов, тех же лепеновцев или "Альтернативу для Германии", почти гарантированной победы.