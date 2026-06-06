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Обыски, задержания и неработающие камеры: выборы в Армении начались со скандалов
Громкими скандалами ознаменовались первые же минуты парламентских выборов в Армении. Из Еревана сообщают о многочисленных арестах.
Служба нацбезопасности провела обыски в квартире правозащитника Карапета Погосяна, а также в штабах двух партийных блоков - "Армения" и "Сильная Армения". Стало известно, что был задержан один из оппозиционных кандидатов. Причины обысков и задержаний не объявлены.
Армянские СМИ сообщают также, что на десятках избирательных участков камеры видеонаблюдения либо не работают, либо передают картинку с сильной задержкой.
По всей стране прошли задержания руководителей участковых избиркомов: взяты под стражу два председателя и один секретарь избирательной комиссии. На момент открытия участков на своих местах отсутствовали 50 членов избиркомов.
По всей видимости, власти страны во главе с премьером Николом Пашиняном пытаются обеспечить себе благоприятный исход выборов. По опросам, его соратники получают около трети мандатов. При этом противники Пашиняна имеют все шансы заручиться поддержкой почти половины армян.
Фото sb.by