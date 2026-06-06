Обыски, задержания и неработающие камеры: выборы в Армении начались со скандалов

Громкими скандалами ознаменовались первые же минуты парламентских выборов в Армении. Из Еревана сообщают о многочисленных арестах.

Служба нацбезопасности провела обыски в квартире правозащитника Карапета Погосяна, а также в штабах двух партийных блоков - "Армения" и "Сильная Армения". Стало известно, что был задержан один из оппозиционных кандидатов. Причины обысков и задержаний не объявлены.

Армянские СМИ сообщают также, что на десятках избирательных участков камеры видеонаблюдения либо не работают, либо передают картинку с сильной задержкой.

По всей стране прошли задержания руководителей участковых избиркомов: взяты под стражу два председателя и один секретарь избирательной комиссии. На момент открытия участков на своих местах отсутствовали 50 членов избиркомов.

По всей видимости, власти страны во главе с премьером Николом Пашиняном пытаются обеспечить себе благоприятный исход выборов. По опросам, его соратники получают около трети мандатов. При этом противники Пашиняна имеют все шансы заручиться поддержкой почти половины армян.