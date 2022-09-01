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Опасное столкновение с отбойником, непотушенная сигарета, неудачная прогулка - обзор происшествий по линии МЧС
Хозяина дома спасли на пожаре в Мстиславском районе. ЧП случилось накануне вечером. К моменту приезда бойцов МЧС из окна валил густой дым. Испуганные соседи рассказали, что в доме может находиться человек. Обессиленного 38-летнего мужчину нашли на кровати. Огнеборцы отстояли постройку, поврежденными оказались лишь вещи и постельные принадлежности в одной из комнат. Скорее всего, причиной ЧП стала непотушенная сигарета.
Барановичи
На детской площадке малышка застряла между металлическими прутьями игрового комплекса. В Барановичах спасатели пришли на помощь 5-летней девочке. Бойцы МЧС сначала успокоили испуганного ребенка, а после при помощи гидравлических ножниц освободили из заточения. Пострадавшую передали медикам. После обследования девочку отпустили на амбулаторное лечение.
Россия
Считанные секунды от аварии до возгорания. Опасное столкновение с отбойником. На трассе М7 "Волга" под Нижним Новгородом у фуры лопнуло колесо, большегруз налетел на отбойник, пробитый топливный бак загорелся за считанные секунды. О пострадавших не сообщается.
В Ростовской области сгорел этнический центр. Причину пожара смогла установить полиция. Оказалось, что местный житель решил помочь своей знакомой избавиться от засохшей травы. Но вместо того, чтобы ее скосить, поджег сухую растительность и уехал. Пламя перекинулось на ближайшие постройки. В огне сгорели музей исторической реконструкции и техническое помещение с дорогостоящим имуществом. Мужчина задержан, сумма ущерба превысила 1 млн 300 тыс. российских рублей.
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