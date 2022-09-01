Опасное столкновение с отбойником, непотушенная сигарета, неудачная прогулка - обзор происшествий по линии МЧС

Хозяина дома спасли на пожаре в Мстиславском районе. ЧП случилось накануне вечером. К моменту приезда бойцов МЧС из окна валил густой дым. Испуганные соседи рассказали, что в доме может находиться человек. Обессиленного 38-летнего мужчину нашли на кровати. Огнеборцы отстояли постройку, поврежденными оказались лишь вещи и постельные принадлежности в одной из комнат. Скорее всего, причиной ЧП стала непотушенная сигарета.

Барановичи

На детской площадке малышка застряла между металлическими прутьями игрового комплекса. В Барановичах спасатели пришли на помощь 5-летней девочке. Бойцы МЧС сначала успокоили испуганного ребенка, а после при помощи гидравлических ножниц освободили из заточения. Пострадавшую передали медикам. После обследования девочку отпустили на амбулаторное лечение.

Россия

Считанные секунды от аварии до возгорания. Опасное столкновение с отбойником. На трассе М7 "Волга" под Нижним Новгородом у фуры лопнуло колесо, большегруз налетел на отбойник, пробитый топливный бак загорелся за считанные секунды. О пострадавших не сообщается.