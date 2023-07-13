Очень дорогое приключение для детей от принца Великобритании: новую детскую площадку открыли в Виндзорском парке

Принц Уильям и его жена открыли новую детскую площадку в Большом Виндзорском парке. Однако игровой парк рассчитан далеко не на всех.

Чтобы поданные Соединенного Королевства смогли сходить семьей с 10-летним ребенком в Adventure Play, им придется выложить более 50 долларов: 20 - с ребенка, по 15 с лишним - со взрослого. Причем, один билет действует только два часа.