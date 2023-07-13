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Очень дорогое приключение для детей от принца Великобритании: новую детскую площадку открыли в Виндзорском парке

Принц Уильям и его жена открыли новую детскую площадку в Большом Виндзорском парке. Однако игровой парк рассчитан далеко не на всех.

Чтобы поданные Соединенного Королевства смогли сходить семьей с 10-летним ребенком в Adventure Play, им придется выложить более 50 долларов: 20 - с ребенка, по 15 с лишним - со взрослого. Причем, один билет действует только два часа.

"Тот, кто одобрил такую структуру, оторвался от действительности. Совершенно очевидно, что ему наплевать на детей из неблагополучных семей", - цитирует возмущенных британцев New York Post.

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