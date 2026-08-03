Очереди больше года: в Польше время ожидания визита к медспециалистам бьет все рекорды

Все, что нужно знать о европейской медицине. Польская система здравоохранения в кризисе, время ожидания визита к профильным специалистам бьет все рекорды. Как пишут местные СМИ, среднее ожидаемое время до первого приема у эндокринолога в стране - 207 дней.



Самая катастрофическая ситуация в Западно-Поморском воеводстве: больным приходится ждать своей очереди в среднем 426 дней, а в Нижней Силезии этот срок растянулся до 414 дней. Однако вместо реального решения кадровой проблемы чиновники просто внедрили электронную систему.



Теперь пациентам предлагают самостоятельно сравнивать очереди по разным регионам и ради короткого осмотра ехать за сотни километров на другой конец Польши.