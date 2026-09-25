Система здравоохранения Литвы оказалась на грани полного краха, окончательно превратив базовую медпомощь в роскошь для простых граждан.

Официальная статистика шокирует: 73 % литовцев называют главной проблемой страны катастрофический дефицит врачей. Каждый третий житель ждет приема специалиста неделями, а каждый пятый - месяцами.

В Паневежисе очереди к окулистам и травматологам растянулись на 1,5 года, а приглашения на визит порой приходят пациентам уже после их смерти. Причина - критический дефицит кадров.

Литовский институт гигиены бьет в набат: системе уже не хватает 4 тыс. медсестер и сотен терапевтов. Свыше 50 % молодых медиков заявляют о планах немедленно эмигрировать из страны.