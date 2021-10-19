Очереди на АЗС: в Турции дорожает бензин

В Турции - очереди на заправочных станциях. После объявления о повышении цен на бензин турки стремятся вдоволь запастись топливом. На АЗС выстроились колонны из десятков машин. Непрекращающийся рост иностранных валют заставил турецких импортеров нефти, а вслед за ними и нефтепереработчиков пересмотреть цены на топливо.