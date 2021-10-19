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Очереди на АЗС: в Турции дорожает бензин
В Турции - очереди на заправочных станциях. После объявления о повышении цен на бензин турки стремятся вдоволь запастись топливом. На АЗС выстроились колонны из десятков машин. Непрекращающийся рост иностранных валют заставил турецких импортеров нефти, а вслед за ними и нефтепереработчиков пересмотреть цены на топливо.
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