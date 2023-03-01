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Очереди на границе с Беларусью могут спровоцировать социальный кризис в Литве

На всех направлениях в Евросоюз фиксируется скопление грузовиков, заявили в белорусском Госпогранкомитете. За последние 24 часа в ЕС проследовало всего 29, максимум 59 % машин от нормы. Но прежде критическая ситуация сложилась на въезде в нашу страну - Польша закрыла свои пункты пропуска грузовиков, оставив только один.

В итоге крайне насыщенным оказался поток фур на литовско-белорусской границе, где работают 4 КПП. Многокилометровые очереди на въезде в Беларусь могут вызвать в Литве социальный кризис, уверен генсекретарь Международного альянса транспорта и логистики. По его словам, необходим оперативный поиск решений на восточной границе Евросоюза.

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