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Очереди, пробки и закрытые АЗС - в Великобритании водители панически скупают бензин
Топливная паника в Великобритании. С пятницы на заправках Лондона - очереди. Как сообщает ассоциация розничных торговцев бензином, две трети независимых торговых точек пусты, а остальные частично пусты и скоро иссякнут. Перебои в доставке топлива возникли из-за нехватки водителей автоцистерн. В правительстве уверяют, что дефицита бензина в стране нет и призывают автовладельцев заправляться в обычном режиме, чтобы не создавать ажиотажный спрос.
Горючего много, недостатка в нем нет. Поэтому самое главное, чтобы люди как обычно заправляли свои машины, тогда не будет очередей и не будет нехватки топлива на заправках.
Бензиновая паника в Британии спровоцировала километровые очереди у заправок
Панические покупки бензина начались после того, как корпорация "Бритиш Петролеум" закрыла несколько десятков АЗС из-за сложностей с поставками топлива. Доходит и до драк.
Чтобы предотвратить масштабный топливный кризис, принято решение приостановить действие закона о конкуренции от 98-го года. Это позволит наладить поставки топлива.
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