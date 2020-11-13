Очереди за бесплатной едой. Безработица в Испании выросла на 15 %

Испанцы в "голодной " очереди. Как и во время первой волныкоронавируса, сотни жителей Мадрида выстроились за бесплатным продовольствием.Только за последние два месяца рыноктруда Испании сократился на 450 тысячрабочих мест. На данный момент 2 миллиона800 тысяч испанцев лишены дохода.Последней возможностью прокормить семью для многих остаются так называемые продовольственные банки, которые пополняютсяза счет Красного Креста и местных благотворительных ассоциаций.