Очередная акция протеста против закона об иноагентах вспыхнула в Тбилиси. Демонстранты били по мусорным бакам и бросали бутылки в правоохранителей. Полиция и спецназ попытались оттеснить протестующих от здания парламента. Демонстрация перетекла в столкновения силовиков и протестующих. Для разгона участников акции силовики применили слезоточивый газ и водометы.