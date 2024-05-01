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Очередная акция протеста против закона об иноагентах вспыхнула в Тбилиси

Очередная акция протеста против закона об иноагентах вспыхнула в Тбилиси. Демонстранты били по мусорным бакам и бросали бутылки в правоохранителей. Полиция и спецназ попытались оттеснить протестующих от здания парламента. Демонстрация перетекла в столкновения силовиков и протестующих. Для разгона участников акции силовики применили слезоточивый газ и водометы.

По данным Минздрава страны, пострадали трое правоохранителей. Прозападные СМИ вывели людей на улицы. А после в эфире грузинского оппозиционного телеканала показали лечение здорового протестующего. На постановочных кадрах мужчину посадили перед камерой и начали оказывать ему помощь, словно он пострадал от слезоточивого газа.

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