Очередная акция протеста в Грузии

Окрыленные безнаказанностью своих действий, у здания парламента в Тбилиси сегодня вновь собрались протестующие. На этот раз против призыва на военную службу своих приверженцев на улицы вывела партия "Гирчи". Там считают, что армия должна состоять из мотивированных и заинтересованных людей, а обязательная военная служба - устаревшая, неэффективная и финансово затратная система. Сейчас в парламенте проходят слушания по новому Кодексу обороны. Предполагалось, что с 2025 года военный призыв мог стать обязательным для студентов. В оборонном ведомстве уже заявили, что призыв коснется студентов лишь на добровольной основе.