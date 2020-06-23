Очередная фаза снятия ограничений началась в США

Жители Нью-Йорка могут снова посещать любимые заведения при условии, что они будут находиться на уличных террасах. Но ее могут позволить себе не все кафе. Таким образом, около 30 % точек питания останутся закрытыми.



Тем временем Вашингтон входит в последнюю фазу отмены карантина. Там заведения готовятся открыть свои основные залы для посетителей. За последние сутки по стране зафиксировано более 28 000 новых случаев заболевания и 283 летальных исхода.



